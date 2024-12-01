У Дніпрі BMW на повному ходу влетів у легковик: загинула маленька дівчинка (фото, відео)

У мережі кажуть, що водій улітку збив підлітків на переході

У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю автомобілів BMW та Ford. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка.

Про це пише пресслужба обласної поліції у Facebook. Зазначається, що крім дівчинки у "Форді" перебувало ще троє людей, включаючи двох малолітніх дітей. Вони отримали травми та були доставлені до лікарні.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, у районі зупинки громадського транспорту Дитячий комбінат, допустив зіткнення з автомобілем Ford, який робив маневр розвороту", — йдеться у повідомленні. Водія BMW затримали на місці пригоди.

У мережі пишуть, що в цей момент на місці зіткнення не працювали світлофори через відключення світла, проте "БМВ" рухалася на великій швидкості і навіть не намагалася пригальмувати.

У місцевих telegram-каналах повідомляють, що водій "БМВ" із Новомосковського району міста, а звуть його Арсен. Також стверджується, що влітку ця машина (номер КТ 7777 ВТ) збила двох підлітків на переході в Дніпрі. Стверджується, що тоді водієві вдалося уникнути покарання.

У мережі також з’явилося відео, на якому видно обличчя чоловіка, який, ймовірно, є власником автомобіля.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 13-річний хлопець. Трагедія сталася у місті Жовті Води.