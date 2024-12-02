У Києві маршрутка потрапила в ДТП. Її розвернуло поперек дороги (фото, відео)

На місці працює поліція

У понеділок, 2 грудня, в Києві на вулиці Борщагівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох транспортних засобів. Одним з них стала маршрутка.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва. Там наголосили, що у зв'язку з ДТП на вулиці Борщагівській рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Любомира Гузара. Водіїв закликали враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки

Своєю чергою Телеграм-канал "Київ Оперативний" уточнює, що на вулиці Борщагівський зіткнулись легкові автомобілі BMW, Ford та маршрутка. Через це утворився величезний затор. Також зазначається, що водій маршрутки, імовірно, намагався повернути праворуч з середньої смуги.

Місце ДТП на мапі

Нагадаємо, у Дніпрі Водій BMW, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", зіткнувся з автомобілем Ford, який розвертався. 10-річна пасажирка Ford загинула, є інформація, що дівчинка — дитина військового. Ще четверо людей, серед яких водій Ford і двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження.

Наразі лікарі борються за життя ще двох постраждалих дівчат внаслідок ДТП. Старша 13-річна дитина у вкрай важкому стані в реанімації, а 11-річна має численні переломи.

У скоєнні цієї страшної аварії підозрюють Арсенія Бессонова, чий батько має дуже неоднозначну репутацію. У поліції підтвердили, що за кермом BMW, яке спричинило смертельну аварію у Дніпрі, перебував повнолітній водій.