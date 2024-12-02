Страшна ДТП сталася на гірськолижному курорті Франції, бо водій зекономив на платній дорозі

За даними поліції, у регіоні є дорога не з такими крутими поворотами, але вона платна

У неділю в горах Франції сталася масштабна автобусна аварія. Транспортний засіб з 47 пасажирами розбився на гірській трасі N-320 поблизу курорту Порт-Пюйморанс.

За офіційними даними Служби екстреної медичної допомоги Каталонії, внаслідок ДТП загинуло двоє осіб. 32 пасажири потребували медичної допомоги: троє в критичному стані, п'ятеро з середніми травмами та 24 з легкими ушкодженнями. Про це повідомляє видання Сatalannews.

Автобус прямував з гірськолижного курорту Пас-де-ла-Каса в Андоррі, початковий пункт маршруту — місто L'Hospitalet de Llobregat біля Барселони. За попередніми даними, водій не скористався платною дорогою і рухався гірським перевалом.

Дорога, де сталася аварія

На місце пригоди залучили понад 120 рятувальників. Служби екстреної допомоги Каталонії направили сім наземних бригад та медичний гелікоптер. Чотири рятувальні вертольоти брали участь в евакуації постраждалих.

Більшість пасажирів — вихідці з Іспанії колумбійського походження. Для тих, хто вижив, поруч з курортом відкрили тимчасовий центр підтримки.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що жахлива ДТП сталась на Дніпропетровщині. Кабіну фури практично знесло.