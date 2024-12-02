Підозру оголосили, але не тому: хто був за кермом під час страшної ДТП у Дніпрі і що йому загрожує

З'ясувалось, що за кермом міг перебувати не 17-річний водій

Слідчі Дніпра повідомили про обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про смертельну дорожню пригоду. Внаслідок страшної ДТП ввечері 1 грудня загинула 10-річна дівчинка, ще 2 дитини отримали серйозні травми. Спочатку повідомлялось, що за кермом перебував 17-річний хлопець, який вже влітку збивав пішоходів, і справу нібито "зам'яв" його впливовий батько. Та з інформації, яку наводять правоохоронці, випливає, що за кермом був не він, а 19-річний місцевий житель.

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі за скоєну аварію. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі. "За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Деталі про аварію

ДТП сталася 1 грудня 2024 року на мікрорайоні Червоний Камінь. Водій автомобіля BMW, перевищуючи швидкість, допустив зіткнення з Ford. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна пасажирка Ford. Правоохоронці встановили маршрут руху BMW до моменту аварії. Слідство вилучило відеозаписи з камер спостереження, що зафіксували перебіг подій. Було призначено низку експертиз, зокрема молекулярно-генетичну.

Спочатку місцеві ЗМІ поширили інформацію про причетність до аварії 17-річного Арсенія Бессонова. Однак згодом правоохоронці спростували цю версію. За даними УНН, за кермом перебував не Бесссонов, а 19-річний мешканець Дніпра Валерій Олещенко.

Раніше стверджувалося, що Бессонов нібито був причетний до попередньої аварії, коли збив людей на пішохідному переході. Та повідомили про підозру саме 19-річному дніпрянину.

Слідство продовжує збирати докази та встановлювати всі обставини резонансної дорожньої пригоди. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також раніше "Телеграф" писав, що дівчата, яких збили у Дніпрі, у вкрай важкому стані. В однієї з них зберігається серйозна загроза життю.