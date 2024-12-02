В Киеве маршрутка попала в ДТП. Ее развернуло поперек дороги (фото, видео)

На месте работает полиция

В понедельник, 2 декабря, в Киеве на улице Борщаговской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех транспортных средств. Одним из них стала маршрутка.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. Там отметили, что в связи с ДТП на улице Борщаговской движение транспорта затруднено в направлении проспекта Любомира Гузара. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки

В свою очередь Телеграм-канал "Киев Оперативный" уточняет, что на улице Борщаговский столкнулись легковые автомобили BMW, Ford и маршрутка. Из-за этого образовалась огромная пробка. Также отмечается, что водитель маршрутки, вероятно, пытался повернуть направо из средней полосы.

Место ДТП на карте

Напомним, в Днепре Водитель BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", столкнулся с разворачивающимся автомобилем Ford. 10-летняя пассажирка Ford погибла, есть информация, что девочка – ребенок военного. Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения.

В настоящее время врачи борются за жизнь еще двух пострадавших девушек в результате ДТП. Старший 13-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации, а 11-летний имеет многочисленные переломы.

В совершении этой страшной аварии подозревается Арсений Бессонов, чей отец имеет очень неоднозначную репутацию. В полиции подтвердили, что за рулем BMW, повлекшим смертельную аварию в Днепре, находился совершеннолетний водитель.