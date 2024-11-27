Кабіну фури практично знесло: жахлива ДТП сталась на Дніпропетровщині (відео)

Від кабіни майже нічого не лишилось

На трасі "Павлоград – Покровськ" сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнення відбулося поблизу села Дмитрівка, що у Синельнівському районі Дніпропетровської області.

Відео опубліковане в місцевому телеграм-каналі "Дніпро Оперативний". На місці події працюють правоохоронці.

Як видно на відео, внаслідок зіткнення кабіна вантажівки отримала дуже сильні пошкодження, від неї залишилась лише купа металу. По дорозі розкидані численні шматки автомобіля. Наразі точно не зрозуміло, з якими авто сталося зіткнення.

Станом на цю мить інформація про постраждалих відсутня. Невідомі і причини зіткнення. Очікуємо інформацію від правоохоронців щодо можливих постраждалих та причини і наслідки аварії.

Де розташоване село Дмитрівка

Нагадаємо, що 27 листопада на трасі під Києвом сталася страшна ДТП із загиблими. Водій автомобіля Nissan виконував маневр обгону, але не впорався з керуванням і зіткнувся ще з чотирма автомобілями. Внаслідок ДТП, крім "Ніссану" постраждали інкасаторський автомобіль, а також аж три вантажівки. Легкове авто перетворилось на купу металу.

Раніше "Телеграф" також писав, що на Дніпропетровщині у жахливій ДТП загинув школяр. 13-річного велосипедиста збила 33-річна водійка Hyundai.