Вантажівка знесла половину легковика. На Тернопільщині сталася смертельна ДТП (фото, відео)
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На місці події працювали поліцейські та екстрені служби
У четвер, 28 листопада, в Тернопільській області сталася смертельна автотроща. Неподалік села Нижчі Луб'янки на дорозі Тернопіль-Ланівці зіткнулися вантажівка та легковик.
Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільщини. Дорожньо-транспортної пригоди сталося о 16:33.
За даними правоохоронців, в результаті аварії загинула одна людина, ще двох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні. Всі вони є жителями Збаразької громади.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля КамАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з ВАЗ-21099. Пасажирка легкового авто 1958 року народження від отриманих травм загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали слідчі Збаразького відділу поліції та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також рятувальники зі служби надзвичайних ситуацій. Останні проводили деблокування водія та пасажирів з легкового авто.
Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 13-річний хлопець. Трагедія сталася у місті Жовті Води.