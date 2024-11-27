На Варшавці під Києвом зіткнулися одразу п’ять машин, є загиблі (фото)

На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та лікарі

У середу, 27 листопада, на автотрасі "Київ-Ковель", вона ж М 07 ("Варшавка" — Ред.) сталася ДТП із п’ятьма автомобілями, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомило ГУНП України у Київській області. Трагедія сталася близько 10:42 біля населеного пункту Пісківка. За даними правоохоронців, 67-річний водій автомобіля Nissan виконував маневр обгону, але не впорався з керуванням і зіткнувся ще з чотирма автомобілями.

Внаслідок ДТП, крім "Ніссану" постраждали інкасаторський автомобіль Ford Transit, а також вантажні автомобілі Volvo, Ford та ГАЗ.

Водій автомобіля Nissan помер від травм. На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють співробітники поліції, медики та рятувальники.

Слідчі Бучанського управління поліції порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі з’ясовуються інші обставини, які спричинили ДТП зі смертельним наслідком.

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