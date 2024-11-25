Авто відкинуло пішохода під зустрічну машину: з’явилося відео жахливої ДТП на Львівщині

Страшні кадри потрапили на відео

На Львівщині 22 листопада близько 17:30 на автодорозі "Львів — Самбір – Ужгород" трапилася страшна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік. За попередніми даними, водій вантажівки MAN TGA, 42-річний мешканець регіону, здійснив наїзд на пішохода. Подія потрапила на відео.

На відео видно, що в момент аварії 36-річний житель Самбірського району йшов дорогою у попутному напрямку. Як розповідають у поліції області, внаслідок потужного удару його відкинуло зустрічну смугу руху. Далі два автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D, якими керували місцеві 53-річний та 37-річний чоловіки, також наїхали на потерпілого.

Від отриманих травм чоловік загинув миттєво. Правоохоронці кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обережно! Відео містить чутливі кадри

Передбачена законодавством санкція за цією статтею становить від трьох до восьми років позбавлення волі. Також водія можуть позбавити прав керування авто на термін від трьох до восьми років. Наразі триває розслідування.

Раніше "Телеграф" писав також, що школяр загинув у жахливій ДТП на Дніпропетровщині. Подія потрапила на відео.