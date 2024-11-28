Грузовик снес половину легковушки. В Тернопольской области произошло смертельное ДТП (фото, видео)

На месте происшествия работали полицейские и экстренные службы

В четверг, 28 ноября, в Тернопольской области произошла смертельная авария. Неподалеку от села Нижние Лубянки на дороге Тернополь-Лановцы столкнулись грузовик и легковушка

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:33.

По данным правоохранителей, в результате аварии погиб один человек, еще двоих с телесными повреждениями разной степени тяжести бригада экстренной медпомощи госпитализировала в больницу. Все они являются жителями Збаражской общины.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ-21099. Пассажирка легкового автомобиля 1958 года рождения от полученных травм погибла. Водителя и еще одного человека госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали следователи Збаражского отдела полиции и отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Тернопольской области, а также спасатели. Последние проводили деблокировку водителя и пассажиров из легкового автомобиля.

Решается вопрос об открытии производства согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Низшие Лубянки на карте

Напомним, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний парень. Трагедия произошла в городе Желтые Воды.