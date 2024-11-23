Легковик пробив наскрізь автобус. У Києві сталась страшна ДТП (фото, відео)

Рух одним з проспектів ускладнено

У суботу, 23 листопада, в Києві сталась страшна аварія за участі автобуса та легкового авто. На місці ДТП вже працює поліція та рятувальники.

Як зазначають у мережі, авто марки Mitsubishi влетіло в автобус на проїжджій частині. Інцидент стався на Північному мосту у бік правого берега Києва.

"На Північному мосту у сторону Петрівки легковик влетів в маршрутку. Є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

На фото та відео, які публікують, видно, що легковик врізався у задню частину автобуса. Сила удару була такою, що пробило дно автобуса, а передній бампер авто застряг. ㅤ

У поліції вже розповіли перші подробиці аварії, вказавши адрес інциденту.

"У зв'язку з ДТП на проспекті Романа Шухевича, рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" — пишуть правоохоронці.

Наразі причина аврії встановлюється, щодо постраждалих у поліції нічого не повідомляють.

Нагадаємо, що нещодавно відомий український військовий та письменник потрапив у моторошну ДТП. Його машина перетворилася на фарш. Чоловік отримав серйозні травми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київщині авто влетіло у мікроавтобус, спричинивши потрійну ДТП. Серед постраждалих — дитина.