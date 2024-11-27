Кабину фуры практически снесло: ужасное ДТП произошло на Днепропетровщине (видео)

От кабины почти ничего не осталось

На трассе "Павлоград — Покровск" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Видео опубликовано в местном телеграмм-канале "Днепр Оперативный". На месте происшествия работают правоохранители.

Как видно на видео, в результате столкновения кабина грузовика получила очень сильные повреждения, от нее осталась лишь куча металла. По дороге разбросаны многочисленные куски автомобиля. Пока точно не понятно, с какими авто произошло столкновение.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших отсутствует. Неизвестны и причины столкновения. Ожидаем информацию от правоохранителей о возможных пострадавших и причинах и последствиях аварии.

Где расположено село Дмитровка

Напомним, что 27 ноября на трассе под Киевом произошло страшное ДТП с погибшими. Водитель автомобиля Nissan выполнял маневр обгона, но не справился с управлением и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП, кроме "Ниссана" пострадали инкассаторский автомобиль, а также аж три грузовика. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее "Телеграф" также писал, что на Днепропетровщине в ужасном ДТП погиб школьник. 13-летнего велосипедиста сбила 33-летняя водитель Hyundai.