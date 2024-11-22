Відомий український військовий та письменник потрапив у моторошну ДТП: машина перетворилася на фарш (фото)

На щастя, чоловік живий

Український письменник та військовий Сергій Лещенко (Сайгон) потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Його автомобіль злетів із траси та перекинувся.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook та зазначив, що ДТП трапилося вчора, 21 листопада. За словами Сайгона, він зазнав серйозних травм.

"Я у свідомості, є переломи, не можу пити і є, що ще х** його знає. Накачали знеболивши, стабілізують, далі до Києва лікуватися. Вибачте, що підвів", — написав військовий.

Також Сайгон опублікував відповідне фото на своїй сторінці. На ньому видно, що автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.

"Це той случай, коли я не хочу, ну прошу помощі, бо вже бачу що не вивезу. КартаМоно 5375414143948742", — підкреслив Сайгон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на трасі під Хмельницьком сталася страшна ДТП. На трасі сполученням "Стрий — Ізварино" близько 10:00 години зіткнулися вантажівка Renault Premium та легковий автомобіль "ВАЗ". Внаслідок зіткнення "ВАЗ" перетворився на купу металу, а 34-річний водій помер на місці. Удар був настільки сильним, що легковик буквально зім’яло, а частини кузова розлетілися проїжджою частиною.