На Варшавке под Киевом столкнулись сразу пять машин, есть погибшие (фото)

На месте ДТП работают полицейские, спасатели и врачи

В среду, 27 ноября, на автотрассе "Киев-Ковель", она же М 07 ("Варшавка" — Ред.) случилось ДТП с пятью автомобилями, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщило ГУНП Украины в Киевской области. Трагедия случилась около 10:42 возле населенного пункта Песковка. По данным правоохранителей, 67-летний водитель автомобиля Nissan выполнял маневр обгона, но не справился с управлением и столкнулся еще с четырьмя автомобилями.

В результате ДТП, кроме "Ниссана" пострадали инкассаторский автомобиль Ford Transit, а также грузовые автомобили Volvo, Ford и ГАЗ.

Водитель автомобиля Nissan скончался от полученных травм. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, медики и спасатели.

Следователи Бучанского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На данный момент выясняются другие обстоятельства, которые стали причиной ДТП со смертельным исходом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одесской области рейсовый автобус влетел в грузовик.