Рейсовий автобус влетів у вантажівку на Одещині, багато травмованих (фото)

Водій не впорався з керуванням автобусом

У місті Чорноморськ, що в Одеській області, сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки постраждали 11 пасажирів рейсового автобуса.

Інцидент стався вранці 25 листопада близько 8-ї години на одній з міських вулиць. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автобуса віком 54 роки втратив контроль над транспортним засобом через неуважність. Чоловік не розрахував відстань і допустив зіткнення з напівпричепом тягача, який був припаркований на узбіччі проїзної частини.

Внаслідок автопригоди травми різного ступеня складності отримали 11 пасажирів віком від 46 до 75 років. Їх госпіталізували до районної лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники патрульної поліції. Правоохоронці проводять службове розслідування та встановлюють точні обставини інциденту. Зокрема, буде проведена перевірка водія на стан сп'яніння.

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