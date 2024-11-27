Четверо синів згоріли з вини матері, яка пішла погуляти на кілька днів

Злісне невиконання матір’ю своїх обов’язків призвело до загибелі її дітей

На Харківщині затримали жінку, через недбалість якої загинули четверо її неповнолітніх дітей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Трагедія сталася 14 листопада, близько 9:00 у населеному пункті Пісочин – там спалахнув житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла п’ятьох людей, серед яких було четверо рідних братів віком від 4 до 9 років.

Також серед загиблих був і 52-річний чоловік, батько підозрюваної та дідусь її загиблих дітей.

За даними слідства, причина пожежі була пов’язана із роботою електричних обігрівачів. Підозра правоохоронців впала на 29-річну жінку — 9 листопада вона залишила дітей на свого батька, який довго хворів, а також на їх 16-річного брата. Він вижив під час пожежі. Горе-мати поїхала по "своїх справах" і не повернулася.

Внаслідок злісного невиконання жінкою своїх батьківських обов’язків (залишення дітей без нагляду, а також байдужості до їхньої долі), чотири сини, а також їх дідусь загинули у вогні. Лише один хлопчик 16-ти років вижив.

Затриманій повідомили про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 5 років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під Києвом потяг збив 9-річну дівчинку. Від травм дитина померла на місці.