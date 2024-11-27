Четверо сыновей сгорели по вине матери, которая ушла погулять на несколько дней

Злостное невыполнение матерью своих обязанностей привело к гибели ее детей

В Харьковской области задержали женщину, по халатности которой погибли четверо ее несовершеннолетних детей.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Трагедия произошла 14 ноября, около 9:00 в населенном пункте Песочин — там загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели нашли тела пятерых человек, среди которых было четверо родных братьев в возрасте от 4 до 9 лет.

Также среди погибших был и 52-летний мужчина, отец подозреваемой и дедушка ее погибших детей.

По данным следствия, причина пожара была связана с работой электрических обогревателей. Подозрение правоохранителей пало на 29-летнюю женщину — 9 ноября она оставила детей на своего отца, который долго болел, а также на их 16-летнего брата. Он выжил во время пожара. Горе-мать уехала по "своим делам" и не вернулась.

В результате злостного невыполнения женщиной своих родительских обязанностей (оставление детей без любого присмотра, а также безразличия к их судьбе), четыре сына, а также их дедушка погибли в огне. Лишь один мальчик 16-ти лет выжил.

Задержанной сообщили о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Киевом поезд сбил 9-летнюю девочку. От травм ребенок скончался на месте.