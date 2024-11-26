На Київщині чоловік несподівано вистрілив в обличчя своїй дружині зі знайденої на вулиці рушниці (фото)

Постраждала зазнала серйозних травм, але залишилася жива

В Обухівському районі Київської області стався кричущий інцидент — тут чоловік ненароком вистрілив у свою громадянську дружину з мисливської рушниці. Жінка зазнала серйозних поранень і була екстрено госпіталізована.

Стрільця ж узяли під варту і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Київської області.

Відомо, що 67-річний житель Богуслава, що на Київщині, знайшов мисливську рушницю і приніс її до себе додому. Він вирішив дослідити зброю і спробував її розібрати. Раптово стався постріл.

На жаль, у цей момент чоловік направив зброю у бік своєї 57-річної громадянської дружини. Внаслідок події жінка отримала серйозне поранення плеча та щелепи.

Постраждалу екстрено госпіталізували, а чоловіка затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання і повідомили фігуранту про підозру за фактом необережного завдання тяжкого тілесного ушкодження.

Йому загрожує до двох років ув’язнення. Досудове розслідування за цим фактом триває.

Інцидент стався у Богуславі

Нагадаємо, на Київщині чоловік вистрілив із рушниці у свого товариша. Зловмиснику оголосили про підозру у вбивстві.

Як з’ясувало слідство, чоловіки разом розпивали спиртні напої у будинку підозрюваного. Згодом товариші вийшли на подвір’я, там уже виник словесний конфлікт. Під час сварки фігурант виніс із дому заряджену мисливську рушницю та вистрілив у свого опонента.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві бійка в готелі переросла у стрілянину. В її результаті один чоловік загинув, а ще двоє зазнали поранень. Відомо, що одного з учасників конфлікту було затримано. Стрілка зараз розшукує поліція. Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами за статтями про умисне вбивство та хуліганство.