Вистрілив з рушниці в сусіда: на Київщині розслідують жорстоке вбивство

Фігурант може провести за ґратами до 15 років

На Київщині чоловік вистрелив з рушниці у свого товариша. Зловмиснику оголосили про підозру у вбивстві.

Про це повідомляє поліція Київської області. Подія сталася в Білоцерківському районі.

Як з'ясувало слідство, чоловіки разом розпивали спиртні напої в будинку підозрюваного. Згодом товариші вийшли на подвір'я, вже там в них виник словесний конфлікт. Під час сварки фігурант виніс із будинку заряджену мисливську рушницю та вистрелив у свого опонента.

"На Білоцерківщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 34-річного товариша після конфлікту, що стався на тлі спільного вживання алкоголю. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення", — йдеться у повідомленні.

Знаряддя злочину

Підозрюваним виявився 39-річний сусід загиблого. В організмі чоловіка було виявлено близько 2,4 проміле алкоголю.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом умисного вбивства повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 115 ККУ)", — зазначають у поліції.

Санкція статті передбачає покарання до п'ятнадцяти років позбавленням волі. Наразі фігурант знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині затримали чоловіка, який забив до смерті ногами свого товариша. Після скоєння злочину зловмисник тиждень переховувався в лісі.