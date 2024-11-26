На Киевщине мужчина неожиданно выстрелил в лицо своей жене из найденного на улице ружья (фото)
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Пострадавшая получила серьезные травмы, но осталась жива
В Обуховском районе Киевской области произошел вопиющий инцидент — здесь мужчина нечаянно выстрелил в свою гражданскую жену из охотничьего ружья. Женщина получила серьезные ранения и была экстренно госпитализирована.
Стрелок же был взят под стражу и помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.
Известно, что 67-летний житель Богуслава на Киевщине нашел охотничье ружье и принес его к себе домой. Он решил исследовать оружие и попытался его разобрать. Внезапно произошел выстрел.
К сожалению, в этот момент мужчина направил оружие в сторону своей 57-летней гражданской жены. В результате произошедшего женщина получила серьезное ранение плеча и челюсти.
Пострадавшую экстренно госпитализировали, а мужчину задержали. Его поместили в изолятор временного содержания и сообщили фигуранту о подозрении по факту неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения.
Ему грозит до двух лет тюремного заключения. Досудебное расследование по данному факту продолжается.
Напомним, на Киевщине мужчина выстрелил из ружья в своего товарища. Злоумышленнику объявили о подозрении в убийстве.
Как выяснило следствие, мужчины вместе распивали спиртные напитки в доме подозреваемого. Впоследствии товарищи вышли во двор, там уже у них возник словесный конфликт. Во время ссоры фигурант вынес из дома заряженное охотничье ружье и выстрелил в своего оппонента.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве драка в отеле переросла в стрельбу. В ее результате один мужчина погиб, а еще двое получили ранения. Известно, что один из участников конфликта был задержан. Стрелка сейчас разыскивает полиция. Ему грозит до пятнадцати лет за решеткой по статьям об умышленном убийстве и хулиганстве.