Вистрілив у голову: у Дніпрі хлопець прийшов у тир і наклав на себе руки (фото 18+)

Хлопець був постійним відвідувачем закладу

У тирі спорткомплексу "Динамо" у місті Дніпро молодий хлопець наклав на себе руки, вистріливши собі в голову. Момент суїциду потрапив на камери відеоспостереження.

Трагедія сталася у вівторок, 18 квітня, у спортивному комплексі, розташованому на вулиці Костомаровській. 21-річний хлопець, який був постійним відвідувачем закладу, прийшов у клуб постріляти зі спортивної зброї (пістолет Glok 9 мм). Приблизно о 14:45 пролунав постріл. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Як виявилося, під час тренування зі стрільби хлопець вистрілив собі в голову. Від травми він помер миттєво на місці пригоди. Момент самогубства потрапив на камери.

Наголошується, що правоохоронці встановлюють причину такого вчинку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Подробиці встановлюються.

Місце події. Фото — Дніпро Оперативний

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