Жахливе вбивство у Луганську понад 100 років тому: історик розповів, як воно було розкрито

Подробиці найжорстокішого вбивства у Луганську наприкінці XIX століття розкрито

У 1895 році Луганськ сколихнула одна з найжахливіших кримінальних справ XIX століття. Професійні рецидивісти Феофілакт Полуляхов та Іван Казєєв скоїли брутальне вбивство судді Луганської судової палати Арцимовича та його родини.

Через понад 100 років історик розповів подробиці того жахіття. "Телеграф" ділиться цією історією з читачами.

План злочину та підготовка

Злочинці дізналися про те, що суддя придбав великий сейф. Серед місцевих поширювалися чутки, що він отримав спадщину від брата в розмірі 75 000 рублів. Насправді ж виявилося, що сейф призначався для зберігання судових справ.

Казєєв викликав телеграмою з Ялти Полуляхова та його подругу Пірожкову. Останню було влаштовано покоївкою до будинку Арцимовичів. Самі злочинці зупинилися в готелі під виглядом купців.

Спочатку вони намагалися залучити до злочину двірника. Але Полуляхов несподівано задушив спільника під час обговорення плану.

Моторошні подробиці вбивства

Вночі Пірожкова провела спільників до будинку. Полуляхов жорстоко вбив сокирою, Суддю Арцимовича, його 30-річну служницю. А не пошкодували злочинці також і родину судді – дружину та 4-річного сина. А викрали вони лишень близько 2 000 рублів та 2 золоті каблучки.

Переслідування та арешт

Пасинок убитого Валентин Силаєв особисто розшукував злочинців. Під виглядом карного злочинця він відвідував притони різних міст Російської імперії.

У Ростові-на-Дону Силаєву вдалося вийти на Казєєва, якого передали поліції. Незабаром заарештували Полуляхова та Пірожкову.

Суд засудив усіх трьох до каторги. Подальша доля арештантів склалася трагічно:

Казєєв був убитий під час невдалої спроби втечі;

Полуляхов загинув на лісоповалі, придавлений деревом;

Пірожкова померла від сифілісу через чотири роки.

Суддя Арцимович був не лише представником влади, але й символом законності, тому його вбивство викликало широкий резонанс. А справа Полуляхова та Казєєва стала знаковою у кримінальному правосудді того часу.

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