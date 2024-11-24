Що відомо про стрільця з кримінальним шлейфом, якого підозрюють у вбивстві у готелі Києва (фото)

Підозрюваний є фігурантом низки кримінальних справ

У суботу, 23 листопада, у київському готелі Sky Loft сталася бійка, яка переросла у стрілянину зі смертельними наслідками. Поліція затримала підозрюваного — за попередніми даними, ним виявився Дмитро Рашевський на прізвисько "Рашик".

Про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Губін. За його інформацією, підозрюваний народився і виріс у Запоріжжі, був вихованцем місцевого клубу з тайського боксу "Кросс", а також призером та переможцем низки континентальних та світових першостей з цього виду спорту.

Водночас Рашевський "засвітився" у низці кримінальних справ. Його підозрюють у вимаганні, викраденні, розбої, пограбуванні, викраденні транспортного засобу.

Також Рашевського підозрюють у зв’язках із членом запорізького організованого злочинного угруповання "Банда Лисих" Олександром Мокроусовим на прізвисько "Мальок".

Губін пише, що у 2019 році банда, до складу якої входили Мокроусов та Рашевський, їздила до Кирилівки Запорізької області, де займалася, зокрема, "кришуванням" місцевих торговців та бізнесменів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Львові у під’їзді багатоповерхівки було вбито 66-річного чоловіка. Загиблим виявився Михайло Костецький – один із перших працівників місцевої районної адміністрації.