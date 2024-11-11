У Німеччині жорстоко вбили українця через слова про Путіна (фото)

Водію було 34 роки

У Німеччині вбили далекобійника-українця через суперечки про війну України та Росії. Злочин вчинили його іноземні колеги.

Як зазначає Bild, у суботу, 9 листопада, далекобійники разом пили алкоголь, голосно сміялися. Проте під час відпочинку зайшла розмова про війну в Україні, лідера РФ Володимира Путіна і почалась суперечка.

Відомо, що конфлікт стався на стоянці вантажівок поблизу села Оберрот, південь Німеччини.

"38-річний далекобійник із Румунії Іонут Б. просив колег зробити музику тихіше, але ті не слухали, продовжували голосно сміятися та сперечатися. За словами Йонута, темою дискусії стала війна в Україні та роль Росії", — йдеться у матеріалі.

Але вже ввечері, після 20:00 за місцевим часом, конфлікт загострився та переріс у бійку. Внаслідок чого було вбито наймолодшого учасника четвірки — 34-річного водія з України.

Наразі поліція заарештувала, трьох фігурантів, яким 35, 41 та 45 років. Один із них — громадянин Узбекистану. Правоохоронці з'ясовують, хто саме вбив українця.

Нагадаємо, що у Німеччині нещодавно відпустили українця, якого підозрюють у вбивстві земляка, адже вагомих доказів проти нього немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі таксист стріляв в молоду українку, бо вона поскаржилась на його поведінку.