Ужасное убийство в Луганске более 100 лет назад: историк рассказал, как оно было раскрыто

Подробности жесточайшего убийства в Луганске в конце XIX века раскрыты

В 1895 году Луганск всколыхнуло одно из самых ужасных уголовных дел XIX века. Профессиональные рецидивисты Феофилакт Полуляхов и Иван Казеев совершили брутальное убийство судьи Луганской судебной палаты Арцимовича и его семьи.

Спустя более 100 лет историк рассказал подробности того ужаса. "Телеграф" делится этой историей с читателями.

План преступления и подготовка

Преступники узнали, что судья приобрел большой сейф. Среди местных распространялись слухи, что он получил наследство от брата в 75 000 рублей. На самом же деле оказалось, что сейф предназначался для хранения судебных дел.

Казеев вызвал телеграммой из Ялты Полуляхова и его подругу Пирожкову. Последняя была устроена горничной в дом Арцимовичей. Сами преступники остановились в отеле под видом купцов.

Сначала они пытались привлечь к преступлению дворника. Но Полуляхов неожиданно задушил подельника при обсуждении плана.

Жуткие подробности убийства

Ночью Пирожкова провела подельников в дом. Полуляхов жестоко убил топором Судью Арцимовича и его 30-летнюю служанку. Не пожалели преступники и семью судьи – жену и 4-летнего сына. А похитили они всего около 2 000 рублей и 2 золотых кольца.

Преследование и арест

Пасынок убитого Валентин Силаев лично разыскивал преступников. Под видом уголовника он посещал притоны разных городов Российской империи.

В Ростове-на-Дону Силаеву удалось выйти на Казеева, которого передали полиции. Вскоре арестовали Полуляхова и Пирожкову.

Суд приговорил всех троих к каторге. Дальнейшая судьба арестантов сложилась трагически:

Казеев был убит во время неудачной попытки бегства;

Полуляхов погиб на лесоповале, придавленный деревом;

Пирожкова умерла от сифилиса четыре года спустя.

Судья Арцимович был не только представителем власти, но и символом законности, потому его убийство вызвало широкий резонанс. А дело Полуляхова и Казеева стало знаковым в уголовном правосудии того времени.

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