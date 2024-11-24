Школьник погиб в ужасном ДТП на Днепропетровщине, авария попала на видео

Врачи не смогли спасти ребенка

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний парень. Трагедия произошла в городе Желтые Воды.

Об этом сообщил Telegram-канал "Свои Кривой Рог". ДТП произошло вечером 21 ноября.

Момент аварии попал на видеорегистратор в автомобиле, который двигался по той улице. Как выяснилось, 13-летнего велосипедиста сбила 33-летняя водитель Hyundai.

На нерегулируемом перекрестке парень внезапно повернул налево. В этот момент его сбил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. От полученных травм школьник погиб в больнице.

Желтые Воды на карте

Напомним, 16 ноября в городе Кривой Рог мужчина за рулем авто Chevrolet влетел в столб. По словам жителей домов, расположенных вблизи места ДТП, автомобиль двигался на очень большой скорости. Звуки от удара автомобиля о столб были настолько сильными, что люди приняли их за взрывы.

Как сообщал "Телеграф", 15 ноября на Хмельнитчине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе дорогу не поделили грузовик и легковушка. Удар был настолько сильным, что легковушка буквально смяла, а части кузова разлетелись по проезжей части. "ВАЗ" превратился в кучу металла, а 34-летний водитель скончался на месте.