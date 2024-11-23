Легковушка пробила насквозь автобус. В Киеве произошло страшное ДТП (фото, видео)
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Движение одним из проспектов затруднено
В субботу, 23 ноября, в Киеве произошла страшная авария с участием автобуса и легкового автомобиля. На месте ДТП уже работает полиция и спасатели.
Как отмечают в сети, авто марки Mitsubishi влетело в автобус на проезжей части.
"На Северном мосту в сторону Петровки легковушка влетела в маршрутку. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
На фото и видео, которые публикуют в сети, видно, что легковушка врезалась в заднюю часть автобуса. Сила удара была такой, что машина пробила дно автобуса, а ее передний бампер застрял. ㅤ
В полиции уже рассказали первые подробности аварии, указав адрес инцидента.
"В связи с ДТП на проспекте Романа Шухевича, движение транспорта затруднено. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — пишут правоохранители.
Сейчас причина аварии устанавливается, относительно пострадавших в полиции ничего не сообщают.
Напомним, что недавно известный украинский военный и писатель попал в жуткое ДТП. Его машина превратилась в фарш. Мужчина получил серьезные травмы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Киевщине авто влетело в микроавтобус, вызвав тройное ДТП. Среди пострадавших – ребенок.