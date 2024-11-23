Легковушка пробила насквозь автобус. В Киеве произошло страшное ДТП (фото, видео)

Движение одним из проспектов затруднено

В субботу, 23 ноября, в Киеве произошла страшная авария с участием автобуса и легкового автомобиля. На месте ДТП уже работает полиция и спасатели.

Как отмечают в сети, авто марки Mitsubishi влетело в автобус на проезжей части.

"На Северном мосту в сторону Петровки легковушка влетела в маршрутку. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

На фото и видео, которые публикуют в сети, видно, что легковушка врезалась в заднюю часть автобуса. Сила удара была такой, что машина пробила дно автобуса, а ее передний бампер застрял. ㅤ

В полиции уже рассказали первые подробности аварии, указав адрес инцидента.

"В связи с ДТП на проспекте Романа Шухевича, движение транспорта затруднено. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — пишут правоохранители.

Сейчас причина аварии устанавливается, относительно пострадавших в полиции ничего не сообщают.

Напомним, что недавно известный украинский военный и писатель попал в жуткое ДТП. Его машина превратилась в фарш. Мужчина получил серьезные травмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Киевщине авто влетело в микроавтобус, вызвав тройное ДТП. Среди пострадавших – ребенок.