У Запоріжжі чоловік заколов матір до смерті шилом і стрибнув із вікна

Жінка мала порушення рухових функцій та проживала з сином

У Дніпровському районі Запоріжжя сталося жахливе вбивство — 49-річний чоловік завдав своїй матері чисельних ударів шилом. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Трагедія сталася 21 листопада, повідомляє поліція області. О 18:15 правоохоронцям надійшло повідомлення, що в одній з квартир кричить людина, а під вікнами багатоповерхівки лежить чоловік.

Прибувши на місце полісмени побачили цього чоловіка та опитали свідків. Очевидці розповіли, що він вистрибнув із вікна другого поверху. Його забрала "швидка".

Поліцейські встановили особу цієї людини — це був 49-річний мешканець квартири, з якої сусіди чули галас. Через балкон правоохоронці влізли в це помешкання та побачили там закривавлену літню жінку. Попри реанімаційні заходи 83-річна старенька померла.

Судово-медичні експерти виявили на тілі померлої чисельні поранення колющим предметом. З місця трагедії поліцейські вилучили ймовірне знаряддя вбивства — шило.

Жителі під’їзду розповіли, що жінка мала порушення рухових функцій та проживала разом із сином. Почувши крики, сусіди викликали поліцію, але до приїзду наряду чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали та повідомили про підозру.

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