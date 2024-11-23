В Запорожье мужчина заколол мать до смерти шилом и прыгнул из окна

Женщина имела нарушение двигательных функций и проживала с сыном

В Днепровском районе Запорожья произошло ужасное убийство — 49-летний мужчина нанес своей матери многочисленные удары шилом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Трагедия произошла 21 ноября, сообщает полиция области. В 18:15 стражам порядка поступило сообщение, что в одной из квартир кричит человек, а под окнами многоэтажки лежит мужчина.

Прибывшие на место полисмены увидели этого мужчину и опросили свидетелей. Очевидцы рассказали, что он выпрыгнул из окна второго этажа. Его забрала "скорая".

Полицейские установили личность этого мужчины — это был 49-летний житель квартиры, из которой соседи слышали шум. Через балкон правоохранители залезли в жилье и увидели там окровавленную пожилую женщину. Несмотря на реанимационные мероприятия, 83-летняя старушка умерла.

Судебно-медицинские эксперты обнаружили на теле умершей многочисленные ранения колющим предметом. С места трагедии полицейские изъяли вероятные орудия убийства — шило.

Жители подъезда рассказали, что женщина имела нарушение двигательных функций и проживала вместе с сыном. Услышав крики, соседи вызвали полицию, но до приезда наряда мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали и сообщили о подозрении.

Как рассказывал "Телеграф", в Хмельницкой области 76-летний пенсионер насмерть забил топором своего односельчанина. Он пытался скрыть содеянное.