Сварка переросла у жорстоке вбивство сусідів на Львівщині: винного вже затримали, що йому загрожує

Прийшовши до сусідів, він влаштував бійку, а потім почав завдавати ударів ножем

На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві подружжя. Трагедія сталася під час побутового конфлікту в одному із сіл Стрийського району.

Максимальне покарання, яке загрожує затриманому, – довічне позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Львівщини.

"Повідомлення про тіло чоловіка без ознак життя, виявленого у дворі домогосподарства в одному із сіл Стрийського району, надійшло до поліції вранці 28 жовтня", – йдеться у публікації.

Правоохоронці встановили особу загиблого – це 67-річний власник домогосподарства. Крім того, у будинку знайшли тіло його 64-річної дружини, також без ознак життя. В обох загиблих поліцейські виявили численні ножові поранення.

Поліцейські дійшли висновку, що до вбивства подружжя причетний їхній 69-річний односельець, з яким у загиблих був конфлікт. Напередодні ввечері чоловік прийшов до сусідів додому та влаштував сварку, яка переросла у бійку. Підозрюваний завдав численних ударів ножем чоловікові та дружині, які виявилися смертельними.

Після подвійного вбивства чоловік втік, але правоохоронцям вдалося знайти та затримати втікача. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох чи більше осіб) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці провели інсценізацію вбивства відомого місцевого бізнесмена. Йдеться, ймовірно, про Геннадія Бейбутяна — власника автомобільного бізнесу та голови дачного кооперативу "Лагуна".