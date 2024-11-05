Трагічна ДТП у Дніпрі: автомобіль збив дітей на пішохідному переході

Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії

У Дніпрі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода – автомобіль Ford збив двох малолітніх дітей на пішохідному переході. Внаслідок аварії одна дитина загинула.

Як повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області, інцидент стався у вівторок, 5 листопада, на вулиці Симиренківській, навпроти гімназії № 68. За попередніми даними, двоє дітей 2016 року народження переходили дорогу по пішохідному переходу, коли їх збив автомобіль під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок цього жахливого інциденту одна дитина загинула на місці події, а інша отримала серйозні травми і була терміново доставлена до лікарні. Водія автомобіля затримали правоохоронці для з'ясування всіх обставин аварії. За попередніми даними, він був тверезим на момент скоєння ДТП.

Згідно з уточненими даними, внаслідок ДТП було збито трьох дітей, двоє з яких потрапили до лікарні, — повідомив лікар-нейрохірург Григорій Пилипенко.Одна дитина вже виписана додому у задовільному стані, тоді як інша отримала травми середнього ступеня тяжкості, зокрема ушкодження головного мозку та кінцівок, і була госпіталізована для подальшого лікування.

На місці події працюють слідчі, які ретельно вивчають всі деталі трагедії. Ця трагедія ще раз нагадує про необхідність дотримання обережності на дорозі.

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