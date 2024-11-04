На Львівщині сталася моторошна масова аварія з постраждалими та загиблим (відео)

На місці працювали всі екстрені служби

У понеділок, 4 листопада, на трасі "Львів-Тернопіль" неподалік міста Золочів сталася масштабна аварія. Біля об’їзної дороги зіткнулося одразу кілька автомобілів, які буквально перетворилися на купи металу.

За попередніми даними, є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє ресурс "Золочів інфо".

Відомо, що у Золочівському районі Львівської області на трасі "Львів-Тернопіль" дорогу не поділили одразу шість автомобілів. В результаті події кілька легковиків отримали сильні механічні пошкодження і злетіли з траси, а одне авто перекинулося на дах.

Також учасником масової ДТП став і водій фури, кабіну якого вигнуло і буквально розчавило.

В результаті події об’їзна дорога була заблокована і рух тут повністю зупинився.

За попередніми даними, одна людина загинула на місці, а ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці аварії працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Причини та обставини ДТП встановлюються. Інформація щодо точної кількості постраждалих уточнюється.

За цим фактом розпочато розслідування.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася вранці 4 листопада на вулиці Заболотного у київському мікрорайоні Теремки. Пасажирський автобус врізався в легковий автомобіль із людьми, після чого злетів з дороги та протаранив торгові точки.

В результаті подіїпостраждала велика кількість людей, також є загиблі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львівській області сталася страшна ДТП. Пішохода збило одне авто, після чого його відкинуло на зустрічну смугу, де переїхало інше.