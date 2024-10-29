На Закарпатті мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою, є жертви (фото ДТП)

Правоохоронні органи з’ясовують деталі ДТП, що призвело до людських жертв

У вівторок, 29 жовтня, у селищі Буштине Тячівського району на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Закарпатській області. За даними слідства, 56-річний уродженець села Тересва їхав мікроавтобусом Ford Transit червоного кольору. Разом із ним у салоні мікроавтобуса перебувала 46-річна жінка.

Мікроавтобус виїхав на смугу зустрічного руху, де в цей момент рухалася вантажівка Mercedes Axor. За кермом знаходився 23-річний мешканець Хуста та 23-річна мешканка села Іза Хустського району.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир мікроавтобуса загинули на місці ДТП. Також до лікарні доставили пасажирку вантажного автомобіля. Поліцейські оглянули водія вантажівки — у його крові не виявлено ані слідів алкоголю, ані слідів наркотиків.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 28 жовтня сталася ДТП у Синельниківському районі Дніпропетровської області на трасі "Стрий — Знам’янка — Луганськ — Ізварине". Внаслідок цього загинув водій легкового автомобіля.