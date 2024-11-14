У Польщі в ДТП постраждало багато українців - на місці працював рятувальний вертоліт (фото)

Водій був тверезий

У ніч проти четверга, 14 листопада, неподалік Кракова в Польщі сталася серйозна аварія. Як виявилося, пасажирський мікроавтобус з українськими номерами злетів із проїжджої частини та врізався у бар’єр.

Постраждало семеро людей, двоє з яких перебувають наразі у тяжкому стані. Про це повідомляє ресурс bochnia112.pl.

Відомо, що близько 02.00 ночі 14 листопада на трасі "А4" неподалік міста Клай біля Кракова бус з українськими номерами злетів з дороги. В результаті події авто на великій швидкості врізалося в металевий бар’єр.

Мікроавтобус зазнав серйозних механічних пошкоджень і при цьому постраждало семеро пасажирів. Усі вони – громадяни України.

Двоє людей отримали дуже серйозні травми і на місце ДТП було направлено гелікоптер санітарної авіації.

Зазначається, що водій буса був тверезий.

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики. Причини та обставини аварії належить встановити слідству.

За цим фактом розпочато розслідування.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП загинули двоє українців. У Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем BMW. В результаті загинули двоє громадян України, а також один громадянин Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у польському селі Медика сталася смертельна ДТП. Тут мікроавтобус з українцями на швидкості врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі дороги.