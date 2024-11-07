Загинули мати та 12-річний син: на Вінниччині легковик влетів у дерево (фото)

Загиблій було 42 роки

На Вінниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна подія, в якій загинули мати та син. Хлопчику було лише 12 років.

Про це 7 листопада повідомили у пресслужбі поліції області. Зазначається, що трагедія сталася у Жмеринському районі приблизно об 11:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Nissan, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет, де легковик зіткнувся з деревом. Жінка та її син отримали травми, несумісні із життям.

"Внаслідок аварії 42-річна мешканка м. Могильов — Подільський та її малолітній син загинули на місці події", — йдеться у повідомленні.

Подробиці смертельної аварії наразі встановлюють правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі автомобіль Ford збив двох малолітніх дітей на пішохідному переході. В результаті одна дитина загинула на місці події, а інша отримала серйозні травми.