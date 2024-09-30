Намагався спіймати собаку і загинув: у Києві сталась трагедія на залізничній колії (фото)

Тварина також не вижила

Трагічний випадок стався на залізничній колії в Голосіївському районі Києва. Електропотяг на смерть збив чоловіка з домашнім улюбленцем.

Зокрема, він намагався врятувати свого собаку, що опинився на рейках. Інцидент трапився 30 вересня, повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За інформацією очевидців, на залізничному перегоні електропотяг смертельно травмував чоловіка, який вибіг на колії, намагаючись догнати свого собаку. На жаль, обидва — і господар, і його чотирилапий друг — загинули.

Нагадаємо, за останню добу це не перший нещасний випадок за участі тварини. На Львівщині сталася інша трагічна дорожньо-транспортна пригода. На автошляху поблизу села Річки у Львівському районі легковик зіткнувся з великою рогатою худобою, після чого злетів у кювет та перекинувся.

Водій автомобіля, 47-річний чоловік, загинув на місці. Двоє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Рятувальники застосували гідравлічний інструмент для деблокування постраждалих. Тварина, з якою зіткнувся автомобіль, також зазнала ушкоджень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік намагався врятувати самогубця і сам потрапив під потяг. Подія сталася на одній зі станцій міської електрички у Соломʼянському районі столиці.