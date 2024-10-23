У Львові жінка з дитиною потрапила під трамвай, оновлено (фото та відео)

Очевидці кажуть, що вона була з дитиною

У Львові сталася надзвичайна подія. Там виявили непритомну людину на трамвайній колії.

Про це повідомляє telegram-канал "Труха Львів". Ситуація сталася в районі вулиці Бойчука, що у південно-західній частині міста.

Місцеві жителі кажуть, що йдеться про жінку, яку збив трамвай.

Вони зазначають, що після зіткнення її відкинуло на зустрічні колії. Окремі користувачі мережі повідомили, що жінка була з дитиною, яку видно на фотографії.

На знімку з місця пригоди помітно, що через подію рух в обидві сторони було тимчасово зупинено, а небайдужі мешканці міста зібралися біля тіла, мабуть, щоб допомогти.

Втім, інших подробиць щодо стану постраждалої не озвучується. Деталі події встановлюватимуть правоохоронці.

UPD. Як стало відомо згодом, водій трамвая №3 збив пенсіонерку, яка переходила дорогу разом із онуком. Дитина не постраждала, а жінку у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу. На місці працювали патрульні поліцейські та медики швидкої допомоги. Обставини події з'ясовуються.

Як повідомлялося раніше, днями в Ужгороді 17-річний підліток мало не загинув під колесами тепловоза. Очевидці наголошують, що він був у навушниках і не почув наближення небезпеки, а також криків людей, які хотіли його попередити.