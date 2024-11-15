Хотіли обігріти оселі. На Вінничині вогонь забрав життя трьох людей (фото)

Вогонь забрав життя трьох людей на Вінниччині. Пожежі сталися через порушення правил користування опалювальними приладами.

Про це розповідають у пресслужбі ДСНС України. Загоряння відбулися у Бершадській та Літинській громадах Вінницької області.

Внаслідок загоряння житлового будинку у селі Лісниче Бершадської громади загинуло двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще один постраждалий, чоловік 1982 року народження, отримав серйозні опіки та був терміново госпіталізований бригадою швидкої допомоги. Фахівці ДСНС встановили, що причиною загоряння стало недотримання правил експлуатації газових приладів.

Того ж дня ще одна трагедія сталася у селі Гавришівка Літинської громади. Там внаслідок пожежі загинув 52-річний чоловік. Рятувальники встановили, що причиною займання стало порушення правил монтажу нагрівальних печей.

Фахівці ДСНС наголошують на необхідності суворого дотримання правил пожежної безпеки:

регулярно перевіряти справність опалювальних приладів;

дотримуватися правил монтажу та експлуатації печей;

не залишати без нагляду увімкнені газові прилади;

забезпечити належну вентиляцію приміщень;

встановити датчики чадного газу.

За статистикою ДСНС, найбільша кількість пожеж у житловому секторі стається саме через порушення правил експлуатації пічного опалення та газових приладів. Особливо небезпечним є опалювальний сезон, коли навантаження на системи опалення суттєво зростає.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Харківській області під час страшної трагедії загинуло четверо дітей. Під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них 4 – діти. Одна дитина постраждала.