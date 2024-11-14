У Харківській області під час страшної трагедії загинуло четверо дітей (фото)
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Подробиці події встановлюють фахівці
У Харківській області в житловому відбулася масштабна пожежа. В результаті загинули п'ятеро людей, більша частина з яких – діти.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області. Там зазначили, що трагедія сталася у селищі Пісочин.
Під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них 4 – діти. Одна дитина постраждала. Вогонь охопив площу 150 кв.
"Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала", — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що з будинку, що горить, вдалося врятувати кота. Надзвичайні працівники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу було ліквідовано.
Наразі причини займання в будинку встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Полтавській області під час пожежі загинула ціла родина. Серед них — двоє малолітніх дітей. Причина загибелі сім’ї встановлюється, тому тіла направлено на судово-медичну експертизу. Рятувальники показали фотографії з місця події. Зазначається, що трагедія сталася у селі Слобідка Миргородського району.