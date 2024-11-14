У Харківській області під час страшної трагедії загинуло четверо дітей (фото)

Подробиці події встановлюють фахівці

У Харківській області в житловому відбулася масштабна пожежа. В результаті загинули п'ятеро людей, більша частина з яких – діти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області. Там зазначили, що трагедія сталася у селищі Пісочин.

Під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них 4 – діти. Одна дитина постраждала. Вогонь охопив площу 150 кв.

"Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що з будинку, що горить, вдалося врятувати кота. Надзвичайні працівники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу було ліквідовано.

Наразі причини займання в будинку встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Полтавській області під час пожежі загинула ціла родина. Серед них — двоє малолітніх дітей. Причина загибелі сім’ї встановлюється, тому тіла направлено на судово-медичну експертизу. Рятувальники показали фотографії з місця події. Зазначається, що трагедія сталася у селі Слобідка Миргородського району.