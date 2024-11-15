Хотели обогреть дома. В Винницкой области огонь унес жизни трех человек (фото)

Огонь унес жизни трех человек в Винницкой области. Пожар произошел из-за нарушения правил пользования отопительными приборами.

Об этом рассказывают в пресс-службе ГСЧС Украины. Возгорание произошло в Бершадской и Литинской общинах Винницкой области.

В результате возгорания жилого дома в селе Лесничье Бершадской общины погибли два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще один пострадавший, мужчина 1982 года рождения, получил серьезные ожоги и был срочно госпитализирован бригадой скорой помощи. Специалисты ГСЧС установили, что причиной возгорания стало несоблюдение правил эксплуатации газовых приборов.

В тот же день еще одна трагедия произошла в селе Гавришевка Литинского общества. Там в результате пожара погиб 52-летний мужчина. Спасатели установили, что причиной возгорания стало нарушение правил монтажа нагревательных печей.

Специалисты ГСЧС отмечают необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности:

регулярно проверять исправность отопительных приборов;

соблюдать правила монтажа и эксплуатации печей;

не оставлять без присмотра включенные газовые приборы;

обеспечить надлежащую вентиляцию помещений;

установить датчики угарного газа.

По статистике ГСЧС, наибольшее количество пожаров в жилом секторе происходит именно из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления и газовых приборов. Особенно опасен отопительный сезон, когда нагрузка на системы отопления существенно возрастает.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Харьковской области во время страшной трагедии погибли четверо детей. Во время пожара погибли пять человек, из них 4 – дети. Один ребенок пострадал.