Працівник ТЦК, який намагався застрелитись, насправді живий: у якому він стані

У поліції розповіли, у якому він стані

Начальник групи персоналу Печерського ТЦК Києва, Андрій Воєводін, вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову з пістолета. Наразі він перебуває у вкрай тяжкому стані у лікарні, підключений до апарату для підтримки життєдіяльності.

Правоохоронні органи спростували інформацію про смерть працівника ТЦК, яку напередодні поширили деякі інтернет-видання. За словами джерел "Суспільного", чоловік перебуває в стані клінічної смерті, але його серце б'ється, а лікарі підтримують його життєдіяльність за допомогою апаратури.

Нагадаємо, що співробітник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився. Вибачте". За попередньою інформацією, спробу самогубства могла спровокувати напружена робота та конфлікт з керівництвом територіального центру.

Андрій Воєводін

Зараз чоловік перебуває у реанімації в Київській міській клінічній лікарні №17. Лікарі діагностували вогнепальне кульове наскрізне поранення голови та геморагічний шок. Правоохоронці столиці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (Самовбивство).

Раніше "Телеграф" також писав, що співробітник ТЦК розповів, як у нього стріляли з рушниці в Луцьку. Чоловік, на щастя, вижив.