Работник ТЦК, пытавшийся застрелиться, на самом деле жив: в каком он состоянии

В полиции рассказали, в каком он состоянии

Начальник группы персонала Печерского ТЦК Киева Андрей Воеводин совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета. Пока он находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, подключен к аппарату для поддержания жизнедеятельности.

Правоохранительные органы опровергли информацию о смерти работника ТЦК, которую накануне распространили некоторые интернет-издания. По словам источников "Общественного", мужчина находится в состоянии клинической смерти, но сердце его бьется, а врачи поддерживают его жизнедеятельность с помощью аппаратуры.

Напомним, что сотрудник ТЦК оставил короткую предсмертную записку со словами "Устал. Извините". По предварительным данным, попытку самоубийства могла спровоцировать напряженная работа и конфликт с руководством территориального центра.

Андрей Воеводин

В настоящее время мужчина находится в реанимации в Киевской городской клинической больнице №17. Врачи диагностировали огнестрельное шаровое сквозное ранение головы и геморрагический шок. Правоохранители столицы открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (Самоубийство).

Ранее "Телеграф" также писал, что сотрудник ТЦК рассказал, как в него стреляли из ружья в Луцке. Муж, к счастью, выжил.