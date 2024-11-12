Співробітник ТЦК вистрілив собі у голову на робочому місці: в якому він стані

Він залишив передсмертну записку

Співробітник одного з київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) намагався накласти на себе руки пострілом у голову.

Нині він перебуває у реанімації. Про це пише "Українська правда" з посиланням на інформацію, отриману від інформованого джерела.

"У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із співробітників зробив спробу самогубства, зараз він перебуває в реанімації", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник видання розповів, що інцидент трапився ще 9 листопада. Зазначається, що майор Андрій Воєводін вистрілив собі у голову з пістолета. Чоловіка доправили до лікувального закладу, зараз він перебуває у реанімації.

Військовослужбовець залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився. Вибачте", пише УП.

Майор Андрій Валерійович Воєводін

Джерела РБК-Україна повідомили, що начальника групи персоналу Андрія Валерійовича Воєводіна виявили вранці у приміщенні ТЦК. Чоловіка терміново направили до Київської міської клінічної лікарні №17.

Зараз він перебуває у стані коми. Попередній діагноз – вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (Самовбивство).

Нагадаємо, у Луцьку невідомий відкрив стрілянину з рушниці по співробітнику місцевого ТЦК та СП. Чоловік отримав кілька серйозних поранень і був негайно госпіталізований. Зловмисника затримали, а зброю вилучили. Проте мотиви такого дикого вчинку залишаються всім загадкою.