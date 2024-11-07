Співробітник ТЦК розповів, як у нього стріляли з рушниці в Луцьку (відео)

Чоловік, на щастя, вижив

У Луцьку невідомий відкрив стрілянину з рушниці по співробітнику місцевого ТЦК та СП. Чоловік отримав кілька серйозних поранень і був негайно госпіталізований.

Інцидент стався наприкінці серпня, але лише зараз постраждалий зміг відновитись після нападу. На щастя, військовослужбовець вижив та поділився своєю історією з журналістами.

В одному з районів Луцька у співробітника місцевого ТЦК кілька разів вистрілили із рушниці. В результаті події він отримав тяжкі поранення в ногу та око. На щастя, чоловік вижив.

Відомо, що Ігор Могильчук захищав нашу країну на фронті, проте після поранення він був комісований та почав працювати у ТЦК. Під час несення чергування по ньому раптово відкрив вогонь із рушниці невідомий. Він стріляв дробом і завдав потерпілому серйозних поранень. Чоловік вижив і вже повернувся на місце роботи.

Зловмисника затримали, а зброю вилучили. Проте мотиви такого дикого вчинку досі залишаються для всіх загадкою.

"Він стріляв найдрібнішим дробом і точно знав, що якщо потрапить в обличчя, то покалічить. Він це робив цілеспрямовано та спеціально. Що ще я можу думати з цього приводу?", — зазначив Ігор Могильчук.

Нагадаємо, наприкінці серпня чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцям-співробітникам ТЦК у Луцьку, які несли службу з охорони режимного об’єкту. Військові стріляли у відповідь.

Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено та госпіталізовано. Після перестрілки зловмисник втік.

Злочинця вдалося затримати лише 4 вересня. Під час обшуку у нього вдома вилучили зброю та боєприпаси.

Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Раніше " Телеграф" розповідав про те, що на Івано-Франківщині чоловік побив співробітника ТЦК. Внаслідок події потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Нападника чекає суворе покарання у вигляді тюремного ув’язнення.