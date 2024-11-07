Убив знайомого і намагався втекти: суд виніс вирок 17-річному вбивці на Дніпропетровщині

Суд відправив підлітка за ґрати

У Дніпропетровській області до восьми років позбавлення волі засудили 17-річного хлопця, який до смерті забив свого знайомого під час відпочинку. Трагічний випадок стався в селі Миколаївка, де сварка між підлітком та 47-річним чоловіком закінчилась смертю останнього.

Після скоєного злочину молодий зловмисник намагався втекти до іншого міста. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

Подія сталася торік у жовтні. Під час спільного проведення часу між хлопцем та чоловіком виникла сварка. Молодий злочинець не стримався та почав бити потерпілого. Від численних ударів чоловік помер на місці.

Працівники поліції швидко затримали підозрюваного. Справу розслідували за статтею "умисне вбивство". Слідчі Дніпровського району зібрали всі потрібні докази та передали матеріали до суду.

Петриківський районний суд врахував всі обтяжуючі та пом'якшуючі обставини, включаючи неповноліття обвинуваченого. Суд визнав достатніми докази провини підсудного та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині ревнивець жорстоко вбив співмешканку та знайомого. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі