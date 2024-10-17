До смерті забив 79-річну тещу праскою: подробиці вбивства у Києві (фото)

Зловмисник посварився зі старенькою після розпивання алкоголю

П’яний мешканець Києва побив матір своєї співмешканки. У хід пішли кулаки, ноги і навіть праска. Від тілесних ушкоджень жінка померла на місці.

Наразі чоловікові загрожує 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Дніпровське управління поліції Києва.

"Зловмисник напідпитку вчинив конфлікт із 79-річною пенсіонеркою, під час якого почав бити стареньку кулаками, ногами та праскою по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень киянка загинула на місці події. За скоєне, раніше судимому за аналогічний злочин зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі", – йдеться у публікації.

Цікаво, що, бажаючи уникнути відповідальності, чоловік сам повідомив про смерть пенсіонерки. Він розповів, що виявив її без ознак життя і подумав, що та могла загинути внаслідок нещасного випадку, впавши на табурет.

Проте, поліцейські виявили на тілі жінки численні тілесні ушкодження. Потім вони з’ясували, що заявник під час конфлікту сам побив тещу, з якою він мешкав в одному будинку.

41-річного зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік місця події. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тепер чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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