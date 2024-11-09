Дівчина повісилась в Києві біля метро: подробиці трагічного інциденту (відео)

Тіло знайшли вранці

У Києві дівчина наклала на себе руки біля станції метро "Осокорки". За словами місцевих каналів, вона повісилась на ремені від сумки.

Страшні кадри суїциду вже публікують у мережі. Зазначається, що дівчині було 24 роки. Поліція прибула на місці інциденту одразу після виклику.

"Вона зняла шлейку сумки і вчинила суїцид. Їй було лише 24 роки. Тіло знайшли сьогодні вранці", — пишуть у мережі.

На кадрах видно, що навколо доволі мало машин та на вулиці темно. Загибла дівчина висить на знаку метро біля підземного входу до станції. До того ж достеменно не відомо о котрій сталась подія та чи дійсно це був суїцид.

Водночас офіційно цю інформацію правоохоронці не коментували. Перші кадри з місця подій з'явились після 8 ранку у суботу, 9 листопада.

У мережі користувачі шоковані цим інцидентом.

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом агресивна жінка мало не вбила голову ОСББ. Зловмисниця вдарила ножем в обличчя беззахисну жінку. Лезо пройшло наскрізь через ніс у ротову порожнину і постраждалій лише дивом вдалося вижити. Ця жінка неодноразово трощила авто та двері квартир сусідів, а також постійно ходила з ножем чи сокирою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на чоловіка впала півтонна стіна під час ремонтних робіт. Щоб його звідти витягнути, довелося викликати рятувальників.