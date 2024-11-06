У Києві підліток убив дівчинку та повісився — ЗМІ

Поліція встановлює всі деталі події

У Києві сталося вбивство 14-річної дівчинки. За попередньою інформацією, її вбивцею виявився 16-річний хлопець, який після цього наклав на себе руки.

Про це пише Obozrevatel із посиланням на свої джерела. Зазначається, що подія сталася на вулиці Щусєва, що на Шевченківському районі.

У матеріалі йдеться про те, що до цього часу в місцевих спільнотах з’являлася інформація про те, що вранці на зазначеній вулиці була помічена велика кількість правоохоронців, серед яких були кінологи з собаками.

Також ходили чутки про те, що дівчинку зарізали. Імовірний вбивця після цього повісився.

Інших подробиць із цього приводу не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, на Харківщині 17-річний підліток зґвалтував, а потім намагався задушити 15-річну школярку. Після наруги він намагався спалити дівчинку, проте через дощ залишився живим.

Втім, лікарі врятувати її життя не змогли. У ніч на 31 жовтня вона померла у реанімації. Зловмисник тепер може вирушити за ґрати до кінця свого життя.