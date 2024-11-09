Девушка повесилась в Киеве возле метро: подробности трагического инцидента (видео)

Тело нашли утром

В Киеве девушка покончила с собой возле станции метро "Осокорки". По словам местных каналов, она повесилась на ремне от сумки.

Ужасные кадры суицида уже публикуют в сети. Отмечается, что девушке было 24 года. Полиция прибыла на место инцидента сразу после вызова.

"Она сняла ремень сумки и совершила суицид. Ей было всего 24 года. Тело нашли сегодня утром", — пишут в сети.

На кадрах видно, что вокруг мало машин и на улице темно. Погибшая девушка висит на знаке метро у подземного входа в станцию. К тому же точно не известно во сколько это произошло и действительно ли это был суицид.

В то же время, официально эту информацию правоохранители не комментировали. Первые кадры с места событий появились после 8 утра в субботу, 9 ноября.

В сети пользователи шокированы этим инцидентом.

Напомним, что недавно под Киевом агрессивная женщина чуть не убила главу ОСМД. Злоумышленница ударила ножом в лицо беззащитную женщину. Лезвие прошло через нос в ротовую полость и пострадавшей лишь чудом удалось выжить. Эта женщина неоднократно крушила авто и двери квартир соседей, а также постоянно ходила с ножом или топором.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на мужчину упала полутонная стена во время ремонтных работ. Чтобы его оттуда вытащить, пришлось вызвать спасателей.