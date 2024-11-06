У Львові трамвай переїхав п'яного співробітника депо: чоловік відсудив пристойну компенсацію

Потерпілий отримав інвалідність

На території одного з трамвайних депо Львова водійка трамвая збила чоловіка, який був співробітником цього ж підприємства. В результаті події потерпілого було екстрено госпіталізовано і у нього, на жаль, медики ампутували частину ноги.

Чоловік пішов до суду та відсудив у "Львівелектротрансу" 300 тисяч гривень моральної компенсації. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відомо, що у липні 2023 року на території трамвайного депо у Львові жінка-водійка трамвая здійснила наїзд на пішохода. Потерпілим виявився працівник підприємства. Чоловік зазнав тяжких травм і йому згодом ампутували частину ноги.

У матеріалах справи зазначено, що у потерпілого в крові було виявлено 0,96 проміле алкоголю, що відповідає легкому ступеню сп’яніння.

Жінці суд призначив умовне покарання — вона покаялася у скоєному та визнала свою провину. За словами водійки трамвая, вона переплутала педалі гальма та газу. Потерпілий просив не призначати їй суворе покарання.

Попри це чоловік звернувся до суду з проханням стягнути з "Львівелектротрансу" 600 тисяч гривень моральної компенсації. Чоловік пояснив, що йому ампутували ногу вище коліна та встановили другу групу інвалідності. Через це він назавжди втратив працездатність та постійно потребує сторонньої допомоги.

Франківський райсуд Львова частково задовольнив прохання потерпілого — "Львівелектротранс" зобов’язали виплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації чоловікові.

Це рішення можна оскаржити у встановлені законом терміни.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася вранці 4 листопада на вулиці Заболотного у київському мікрорайоні Теремки. Пасажирський автобус врізався в легковий автомобіль із людьми, після чого злетів з дороги та протаранив торгові точки.

В результаті того, що сталося, постраждала велика кількість людей. Також є загиблі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львівській області сталася страшна ДТП. Пішохода збило одне авто, після чого його відкинуло на зустрічну смугу, де постраждалого переїхала ще одна машина.